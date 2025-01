12/1 in Nieuwsuur: Economisch instabiel Duitsland • Cyberaanval TU Eindhoven • Klimaatdemonstraties gericht tegen sponsors musea

Cyberaanval op TU Eindhoven

De Technische Universiteit Eindhoven is getroffen door een cyberaanval. In reactie daarop heeft de universiteit het interne netwerk offline gehaald. Tot en met in ieder geval morgen is daardoor geen onderwijs mogelijk, staat in een verklaring van de universiteit. Ook kunnen studenten en medewerkers onder meer niet bij hun mail. Wie er verantwoordelijk voor is, is nog onduidelijk. We spreken cybersecurity-expert Inge Bryan.