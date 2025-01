12/1 in Nieuwsuur: Economisch instabiel Duitsland bijna naar de stembus • Klimaatdemonstraties steeds vaker gericht op sponsors musea

Klimaatdemonstraties steeds vaker gericht op sponsors van kunstinstellingen

Demonstranten van Extinction Rebellion (XR) hebben gisteren opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Ruim 700 actievoerders werden aangehouden. In december was voor de zevende keer was het Rijksmuseum doelwit van acties van XR. De actiegroep wil dat Het Rijksmuseum stopt met sponsoring door de ING-bank. Musea en andere kunstinstellingen zijn steeds vaker het doelwit van de milieubeweging. En daar krijgen de museumdirecteuren behoorlijke hoofdpijn van. Ze zijn het in veel gevallen eens met de uitgangspunten van de milieuclub. Maar ze kunnen niet zomaar afstand doen van commercieel geld vinden ze.