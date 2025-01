Oppermachtige Pieterse wint NK veldrijden, Del Grosso kampioen bij de mann

Puck Pieterse is in Oisterwijk voor de tweede keer Nederlands kampioene veldrijden geworden. De kampioene van 2023, vorig jaar tweede achter Lucinda Brand, was in de blubber oppermachtig.

In een wedstrijd zonder wereldkampioene Fem van Empel en drievoudig Nederlands kampioene Brand ging Pieterse er al in de eerste van vijf ronden vandoor. Ze reed langzaam maar zeker steeds verder weg bij de rest en had op de meet 1.11 voorsprong op Ceylin Alvarado.

Alvarado, winnares in 2020 en ook in 2023 tweede achter Pieterse, was in de derde ronde weggereden bij Marianne Vos (zeven titels), die in de slotfase het brons nog verloor aan Denise Betsema.