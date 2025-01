Eitrem wint EK allround, voor het eerst in 14 jaar geen Nederlands goud bij de mannen

Snellink reed een redelijk stabiel toernooi. Op de 500 meter noteerde hij de veertiende tijd (37,67), op de 5.000 meter was de tweede tijd voor hem (6.08,91) en op de 1.500 meter werd hij met 1.47,38 negende.

Eitrem was in 2023 ook tot de laatste afstand volop in de race voor de Europese allroundtitel, maar toen greep Patrick Roest met een sterke tien kilometer de titel. Eitrem pakte twee jaar geleden het zilver.

Roest was er dit keer niet bij. Hij deed wel mee met de NK allround, maar daar werd duidelijk dat hij nog ver verwijderd is van zijn topvorm. Hij had dit seizoen slechts twee trainingswedstrijden en een marathon gereden toen hij aan de NK allround begon. Begin november werd een ontsteking bij een verstandskies ontdekt, maar hij is nog altijd aan het herstellen.

Huizinga niet meer van start

Chris Huizinga ging op de tweede dag van de EK allround niet meer van start. Hij werd op de eerste afstand gisteren, de 500 meter, gediskwalificeerd na twee valse starts. De 5.000 meter reed hij nog wel - met 6.09,48 klokte hij de derde tijd - maar op de 1.500 meter een dag later liet hij verstek gaan.

Na een diskwalificatie mag een schaatser nog wel deelnemen aan de resterende afstanden, maar zijn resultaten tellen dan niet meer mee voor het klassement.