Brinkman derde bij rentree op halve marathon Egmond, waar Hailu parcoursrecord loopt

Op de vierde plek kwam Stan Niesten als beste Nederlander binnen. Niesten verliet nog als eerste het strand bij Castricum, maar kon toen niet mee met de versnelling van Barata, Chekwurui en Hassan.

Dumoulin 29ste

Opvallende naam in de einduitslag was die van oud-wielrennner Tom Dumoulin, die sinds hij gestopt is met wielrennen fanatiek hele en halve marathons rent. Dumoulin finishte als 29ste in 1.08.43.