Morgen geen onderwijs op TU Eindhoven vanwege cyberaanval

De Technische Universiteit Eindhoven is getroffen door een cyberaanval. In reactie daarop heeft de universiteit het interne netwerk offline gehaald.

Tot en met in ieder geval morgen is daardoor geen onderwijs mogelijk, staat in een verklaring van de universiteit. Ook kunnen studenten en medewerkers onder meer niet bij hun mail.

De universiteit meldt geen details over de cyberaanval. Wie er verantwoordelijk voor is, is onduidelijk. De politie laat weten betrokken te zijn bij het onderzoek.

ICT-experts van de universiteit hebben nog wel toegang tot de systemen en doen onderzoek naar de aard en omvang van de aanval.

Geen wifi

De gebouwen en campus van de universiteit zijn wel geopend, maar medewerkers en studenten kunnen geen gebruik maken van online diensten of wifi. De komende week zijn er weinig lessen omdat het de laatste week van de onderwijsperiode is. Dat betekent dat de meeste studenten zich in die week vooral voorbereiden op tentamens. Wel zijn er in deze week "inhaalactiviteiten", meldt de universiteit.

De universiteit verwacht dat de systemen op zijn vroegst dinsdag weer online zijn. Morgen om 16.00 uur geeft de universiteit hier duidelijkheid over.

"Deze noodzakelijke ingreep is gedaan om erger te voorkomen", zegt vicevoorzitter van het college van bestuur Patrick Groothuis. "We hopen dan ook op begrip, en we doen ons uiterste best om dit op te lossen en zo snel mogelijk alle systemen weer toegankelijk te hebben."

Maastricht

Eind 2019 werd de Universiteit Maastricht ook getroffen door een cyberaanval, die de systemen platlegde. Dat was een ransomware-aanval. Hierbij 'gijzelen' criminelen het netwerk of de computer van een bedrijf of persoon totdat er geld wordt betaald. Dit losgeld moet vaak betaald worden in crypto-valuta zoals bitcoin.

Na een week besloot de universiteit om 200.000 euro aan losgeld te betalen. Een deel van dat losgeld werd in 2022 teruggevonden. Omdat de cryptomunten in de tussentijd in waarde waren gestegen, kreeg de universiteit uiteindelijk 500.000 euro terug. Of er in Eindhoven ook sprake is van een ransomware-aanval is niet bekend.