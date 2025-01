Mensen onwel door koolmonoxide in Rotterdam, meerdere woningen ontruimd

In Rotterdam zijn vanochtend tien woningen ontruimd nadat een hoge concentratie koolmonoxide was gemeten. Vier mensen zijn onwel geworden, onder wie een kind van 5.

Het gaat om woningen in een portiekflat in Rotterdam-Zuid. Na een melding dat iemand onwel was geworden, werd er een ambulance naartoe gestuurd. "In de flat zijn daarna metingen verricht en is een hoge concentratie koolmonoxide vastgesteld", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Meerdere omliggende woningen zijn daarna ontruimd. De vier onwel geworden mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het precies met ze gaat, is niet bekend. Een woordvoerder van de brandweer zegt tegen de regionale omroep Rijnmond dat de hulpdiensten er op tijd bij waren.

Oorzaak nog niet bekend

Wat de oorzaak was van het incident, is nog niet duidelijk. De veiligheidsregio onderzoekt dat. "We zijn nog aan het zoeken. Mogelijk is er iets mis met een cv-installatie, maar dat weten we nog niet zeker", zegt de woordvoerder.

De bewoners zijn opgevangen in een nabijgelegen wijkcentrum. Pas als de oorzaak bekend is en de waardes genoeg zijn gedaald, kunnen ze weer terug naar huis.