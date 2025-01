Rijpma-de Jong weer Europees kampioen allround na bloedstollend duel met Beune

Antoinette Rijpma-de Jong is voor de vierde keer op rij Europees allroundkampioen geworden. Ze hield op een bloedstollend spannende 5.000 meter in Thialf het verschil met Joy Beune net klein genoeg (1,19 seconden) om de titel binnen te slepen. Merel Conijn eindigde op de vierde plaats in het klassement.

Voorafgaand aan de vijf kilometer leek Beune de betere papieren te hebben. Beune is namelijk wereldkampioen op de langste afstand en wereldkampioen allround. Ze hoefde 'slechts' 5,77 seconden goed te maken op Rijpma-de Jong.

"Antoinette is een bijter. Als ze kan, dan klampt ze zich aan me vast", voorspelde Beune voordat de laatste afstand van start ging. En dat was precies wat er gebeurde in de slotrit van de 5.000 meter. Beune sloeg een gaatje, maar Rijpma-de Jong verloor de aansluiting niet.

Knokkende Rijpma-de Jong

In de eerste ronden gingen Beune en Rijpma-de Jong nog gelijk op, maar Beune pakte langzaam maar zeker een grotere voorsprong. En dat was vooraf ook haar plan. "Het liefst ga ik er gewoon vandoor". Na ruim twee kilometer was het gat definitief geslagen en verloor Rijpma-de Jong de aansluiting.

Het leek erop dat Beune vervolgens naar haar eerste Europese titel allround zou rijden, maar Rijpma-de Jong bleef knokken. In de laatste ronde persten ze er allebei nog een eindsprint uit. Dat was voor Rijpma-de Jong genoeg. Beune kwam 1,19 seconden tekort.