Rijpma-de Jong leidt na drie afstanden EK allround, maar verschil met Beune niet groot

Antoinette Rijpma-de Jong gaat als leider aan de slotafstand beginnen op de EK allround. Ze heeft in het klassement een voorsprong van 5,77 seconden op nummer twee Joy Beune, die vaak sterker is op de lange afstanden. Merel Conijn staat na drie afstanden op de vijfde plaats in het klassement, op 22,64 seconden van leider Rijpma-de Jong.

De winst op de 1.500 meter was echter niet voor Rijpma-de Jong, maar voor Beune. De twee Nederlanders reden tegen elkaar in de slotrit en ze maakten er een spannende race van. Rijpma-de Jong had zoals verwacht een snellere opening in huis, maar Beune had een beter eindschot en ging Rijpma-de Jong op de slotmeters nog net voorbij.

Het verschil op de middellange afstand tussen de twee was niet groot. Beune zette 1.54,60 neer, Rijpma-de Jong kwam in 1.54,69 over de finish.

Conijn reed een minder snelle 1.500 meter dan twee weken geleden bij de NK. Ze kwam in 1.57,50 over de finish, de vijfde tijd. Francesca Lollobrigida en Ragne Wiklund, haar concurrenten voor een podiumplek, waren beiden sneller dan Conijn. Wiklund klokte 1.56,39, de tijd van Lollobrigida was 1.57,19.

Rijpma-de Jong gaat voor vierde titel

Rijpma-de Jong werd al drie keer eerder Europees kampioen allround en vijf keer Nederlands kampioen, maar moest bij de afgelopen NK haar meerdere erkennen in Beune en Conijn. Op de 5.000 meter werd het toen een spannend duel tussen Beune en Conijn, Rijpma-de Jong deed niet meer mee om het goud en pakte brons.

Maar twee weken later liggen in Thialf de verhoudingen anders. Nu gaat Rijpma-de Jong met een voorsprong beginnen aan de langste afstand. Beune zal wat tijd goed moeten maken om Rijpma-de Jong, die in betere doen is dan twee weken geleden, nog van de titel af te kunnen houden.