KLM ontving ook in de zomer veruit meeste loonsteun

Booking.com, bijvoorbeeld, kreeg in het voorjaar 60 miljoen euro, maar in mei maakte het bedrijf bekend dat het niet voor de tweede keer steun zou aanvragen. Er kwam veel kritiek op de eerste aanvraag, omdat het bedrijf jarenlang grote winsten maakte.

Ook toen was KLM de grootste ontvanger, met in totaal ruim 300 miljoen euro. Niet alle bedrijven die de vorige keer tot de grootste ontvangers hoorden, hebben ook in deze ronde loonsteun aangevraagd.

Van de tweede ronde is minder gebruik gemaakt dan van de eerste ronde. In maart, april en mei kregen zo'n 140 duizend bedrijven loonsteun voor 2,6 miljoen werknemers. Het totale subsidiebedrag was toen naar verwachting bijna 10 miljard euro.

KLM heeft in de zomerperiode van alle bedrijven in Nederland veruit de meeste loonsteun gekregen. De luchtvaartmaatschappij ontving ruim 285 miljoen euro om zijn personeel te betalen.

Een van de verklaringen voor het feit dat minder bedrijven aanspraak maakten op de NOW 2-regeling is dat de economie voor een deel weer open ging in de zomer: de horeca was bijvoorbeeld niet meer gesloten en winkels openden weer hun deuren. Als bedrijven niet genoeg omzetdaling hebben (minimaal 20 procent) komen ze niet in aanmerking voor loonsteun.

Strengere regels

De tweede ronde loonsteun had wat andere voorwaarden dan de eerste. Bedrijven hoefden in de tweede ronde steun niet meer altijd een boete te betalen als ze personeel zouden ontslaan. Volgens het kabinet konden ontslagen niet meer in alle gevallen voorkomen worden. Omdat de crisis langer duurde moesten bedrijven zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden, en daar horen ook ontslagen bij, was de gedachte.

Op andere punten werd de regeling juist strenger. Zo mochten bedrijven die de tweede ronde loonsteun kregen geen dividend uitkeren, bonussen uitbetalen en eigen aandelen inkopen. Wanneer je gebruik maakt van steun moet je er wel alles aan doen om je eigen financiële positie te versterken, was het idee, en niet extra geld uit het bedrijf halen. Die regel gold overigens alleen voor bedrijven die meer dan een ton aan voorschot hebben gekregen.

Controle

De bedragen die in deze lijst genoemd staan zijn voorschotten; het gaat om 80 procent van het verwachte subsidiebedrag. Dat uiteindelijke subsidiebedrag staat nog niet vast. Bedrijven hebben dit geld gekregen op basis van hun eigen inschatting van hun omzetdaling in deze periode. Het kan zijn dat het meeviel, of juist tegenviel. Dat wordt achteraf verrekend.

Vanaf april 2021 begint die definitieve afrekening. Wanneer al deze bedrijven precies weten hoeveel geld ze tegoed hebben of terug moeten betalen is nog onduidelijk.

De derde ronde loonsteun is inmiddels ook ingegaan. Sinds afgelopen maandag kunnen bedrijven daar een beroep op doen.