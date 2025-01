Eredivisietopscorer Steijn zet FC Twente met hattrick op juiste spoor tegen Willem II

Het mag geen verrassing heten dat het Steijn was die zijn ploeg weer op voorsprong bracht. Helemaal vrij bij de tweede paal knikte hij een opnieuw heerlijke voorzet van Rots binnen.

Nog voor rust bracht Willem II de stand opnieuw in evenwicht. Een schot van Patrick Joosten belandde via het lichaam van verdediger Gustaf Lagerbielke in het doel van Lars Unnerstall.

Hattrick

Willem II kon tegenstribbelen wat het wilde, maar Steijn was gewoonweg te sterk. De middenvelder nam vlak na rust op randje zestienmetergebied een voorgegeven corner in een keer vol op de slof. De bal ging achter via de armen van een Willem II-verdediger. En dus legde scheidsrechter Jeroen Manschot de bal op de stip.

Steijn ging zelf achter de bal staan en vervolmaakte zo zijn tweede hattrick ooit in de eredivisie. Vorig seizoen kreeg hij dat voor elkaar tegen FC Volendam.

De Tilburgse ploeg van Peter Maes gaf zich allesbehalve gewonnen. Zo kopte Joosten een keer gevaarlijk in de handen van Unnerstall.

In het slot

Maar daarna gooide spits Ricky van Wolfswinkel de wedstrijd in het slot. Opnieuw dankzij een geweldige assist van Rots. Die stuurde vanaf rechts de aanvaller diep, waarna Van Wolfswinkel de bal kalmpjes over de uitgekomen keeper Thomas Didillon-Hödl wipte.

Even daarna wilde het duo hetzelfde recept nog eens dunnetjes overdoen. Rots legde de bal weer perfect met links achter de verdediging, waarna Van Wolfswinkel de keeper omspeelde. Maar de spits stond bij zijn sprint de diepte in buitenspel.

Michal Sadílek en Eiting breidden de score vervolgens uit door met een streep van een afstandsschot en een schot in de kruising de 5-2 en 6-2 te noteren.

Lucas Vennegoor of Hesselink, de zoon van oud-Twente en -PSV-spits Jan Vennegoor of Hesselink, maakte in de slotminuten nog zijn debuut voor de thuisploeg. Het 18-jarige talent kwam binnen de lijnen voor Van Wolfswinkel. Zijn positie? Spits natuurlijk.