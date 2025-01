Terug naar Syrië? De een kan niet wachten, de ander aarzelt

Een maand na de val van de Syrische dictator Assad krijgen hulpinstanties steeds vaker vragen van Syriërs in Nederland over mogelijkheden om naar het land te reizen. In Syrië is inmiddels een overgangsregering van de islamitische HTS-beweging aan de macht. Waar sommigen al op en neer zijn geweest of binnenkort vertrekken, wachten anderen de situatie af, uit angst en onzekerheid. Soms over de nieuwe machthebbers, soms over hun toekomst hier. In dit artikel doen vier mensen hun verhaal.

Rasha al Hosain ging met haar zusje naar Damascus:

"Er ging van alles door me heen toen ik hoorde dat het regime was gevallen. Allerlei emoties, maar vooral vreugde. Ik ging meteen naar mijn ouders en sloot aan bij de bijeenkomst in Utrecht, waar Syriërs bij elkaar kwamen. Iedereen was zo blij, we juichten en feliciteerden elkaar.

Toen ik besloot naar Syrië te gaan, was ik in Egypte met mijn zusje. Mijn vader, die al in Syrië was, vroeg ons te komen. We boekten een vlucht naar Libanon en reden daarna door naar Damascus. Ik kon niet geloven dat ik er weer was. Ik was er sinds 2013 niet geweest.