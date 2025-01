Twee verdachten aangehouden na vondst dode man in Amsterdam

De politie heeft twee verdachten aangehouden in verband met de vondst van een dode man in Amsterdam. Het lichaam werd vrijdagmiddag gevonden in een pand in de Transvaalbuurt.

Het is nog niet duidelijk waardoor de man om het leven is gekomen. De politie houdt er rekening mee dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen, meldt stadsomroep AT5. Over de identiteit van de man is nog niets bekend.

In het onderzoek zijn twee mannen van 41 en 39 jaar uit Amsterdam aangehouden. Ze zitten in alle beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.