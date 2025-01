Explosie bij ziekenhuis in Beverwijk, politie gaat uit van opzet

De explosie en brand zijn op camerabeelden te zien. De politie onderzoekt die nog.

Bij de brand zijn volgens de politie meerdere ruiten kapotgegaan. Ook is de deur waar het explosief afging beschadigd. Het ziekenhuis hoefde uiteindelijk niet ontruimd te worden. Ook waren de patiënten van het ziekenhuis volgens de veiligheidsregio niet in gevaar. De politie is nog op zoek naar de verdachten.

Een woordvoerder van het ziekenhuis reageert geschrokken op de explosie. "We werken nauw samen met de politie voor de veiligheid van onze collega's en patiënten en om het vinden van de dader."

In november was het ziekenhuis ook al doelwit van brandstichting. Volgens de politie was er een kleine brand bij de ingang van het nieuwe gedeelte van het ziekenhuis dat toen in aanbouw was. Niemand raakte toen gewond. Een raam raakte beschadigd. Die zaak is nog in onderzoek. Ook wordt onderzocht of er een verband is tussen beide incidenten.