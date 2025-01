Discussie en irritatie na discutabele strafschop bij PSV-AZ: 'Rare vraag'

Of Bosz het zelf ook een strafschop vond? "Geen idee", zei hij. "Ik heb 'm nog niet gezien. Maar je hebt tegenwoordig toch een VAR, die zal er toch naar kijken, dus dan zal het wel een penalty geweest zijn denk ik."

Op de persconferentie zei hij het punt te koesteren, omdat hij een slordig PSV had gezien. "We mogen blij zijn dat we nog een penalty krijgen waar we de gelijkmaker uit maakten."

Ongelukkig

Maarten Martens, trainer van AZ, had de beelden wel gezien. "Het is heel ongelukkig. Dat moet beslissen over drie punten of niet. Dat is heel vervelend voor ons. Of het een penalty is, daar kun je echt over discussiëren. Het is heel jammer dat er hier gefloten wordt. Dat kost ons twee punten. Ik vind het moeilijk om te zeggen of het terecht of niet terecht is."

"Volgens mij heeft hij het niet zo heel goed gezien", vervolgt Martens. "Ik denk dat het op aangeven van de grensrechter was. En dan heb je ook nog een VAR. Daarvoor zijn ze een team. Ze hebben denk ik met z'n allen beslist dat de bal op een onnatuurlijke positie op de arm terechtkwam. Maar ik had het graag anders gezien."