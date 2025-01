Beschadigde olietanker uit schaduwvloot naar Duitse haven versleept

De olietanker Eventin, die vrijdag in de problemen was gekomen op de Oostzee, is naar de Duitse kust versleept. Het schip met een kleine 100.000 ton olie aan boord wordt bij het eiland Rügen op zijn plaats gehouden door twee sleepboten. Aan boord zijn 24 bemanningsleden.

De Eventin is volgens de Duitse regering onderdeel van de Russische schaduwvloot, die is bedoeld om sancties te omzeilen. De tanker blijft op een paar kilometer van de plaats Sassnitz liggen tot er is besloten wat de volgende stap is. Volgens de Duitse autoriteiten zijn er op dit moment geen risico's voor het milieu.

Het schip vaart onder Panamese vlag en was vrijdag onderweg van de Russische havenplaats Oost-Loega naar Port Said in Egypte toen het in de problemen kwam. Het 274 meter lange schip kampte met een totale black-out en werd onbestuurbaar. Daarna dobberde het urenlang rond, tot er door Duitse sleepboten werd ingegrepen.

Roestige tankers

De Russische schaduwvloot bestaat uit tientallen veelal gammele schepen zonder duidelijke registraties, die olie en gas vervoeren. Op die manier omzeilt Moskou de westerse sancties die zijn ingesteld na de invasie in Oekraïne.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock zei vrijdag dat Rusland met de "vloot roestige tankers" het milieu en het toerisme in de Oostzee in gevaar brengt. Rusland heeft nog niet gereageerd.

Vorige maand kwam de Europese Commissie met sanctiemaatregelen tegen de schaduwvloot. Zo werd afgesproken om te onderzoeken wie de eigenaar is van elk van de schepen en welke rederij erachter zit.