Zverev probleemloos door, Ruud worstelt zich naar tweede ronde op Australian Open

Op de eerste dag van de Australian Open heeft Alexander Zverev zich zonder al te grote problemen geplaatst voor de tweede ronde. De Duitse nummer twee van de wereld versloeg de Fransman Lucas Pouille in drie sets: 6-4, 6-4, 6-4.

Het was een zakelijke overwinning voor Zverev, die telkens aan één break genoeg had in de drie sets dat de partij duurde. Op zijn tweede matchpoint maakte de Duitser, halvefinalist van vorig jaar, de partij af. In de tweede ronde speelt Zverev tegen de Spanjaard Pedro Martínez.

Ruud worstelt

Casper Ruud bereikte eerder op de openingsdag van het eerste grandslamtoernooi van het jaar met pijn en moeite de tweede ronde. De Noor vocht zich in Melbourne in vijf sets langs Jaume Munar: 6-3, 1-6, 7-5, 2-6, 6-1. Ruud, de mondiale nummer zes, haalde drie keer de finale van een grandslamtoernooi, maar kwam in Australië nog nooit verder dan de vierde ronde.

Munar (ATP-61) kwam in 25 grandslamtoernooien nooit verder dan de eerste of de tweede ronde. De Noor en de Spanjaard maakten er een mooi duel van, met veel lange, intense rally's. In de vijfde set was de pijp leeg bij Munar. Hij werd snel gebroken en kon zijn zesde nederlaag in acht vijfsetters niet meer afwenden.