Ruud worstelt zich langs Munar op openingsdag Australian Open, straks Zverev

Op de eerste dag van de Australian Open heeft Casper Ruud met pijn en moeite de tweede ronde bereikt. De Noor vocht zich in Melbourne in vijf sets langs Jaume Munar (6-3, 1-6, 7-5, 2-6, 6-1). Ruud, de mondiale nummer zes, haalde drie keer de finale van een grandslamtoernooi, maar kwam in Australië nog nooit verder dan de vierde ronde.

Munar (ATP-61) kwam in 25 grandslamtoernooien nooit verder dan de eerste of de tweede ronde. De Noor en de Spanjaard maakten er een mooi duel van, met veel lange, intense rally's. In de vijfde set was de pijp leeg bij Munar. Hij werd snel gebroken en kon zijn zesde nederlaag in acht vijfsetters niet meer afwenden.

Later op de openingsdag in Melbourne staat de eerste partij van Alexander Zverev, de Duitse mondiale nummer twee, gepland tegen de Fransman Lucas Pouille. Die partij staat gepland in de Rod Laver Arena, na de partij van de titelhouder bij de vrouwen Aryna Sabalenka.

Griekspoor en Van de Zandschulp dinsdag

Zondag kwamen er nog geen Nederlandse mannen in actie. Het eerste grandslamtoernooi van 2025 begint voor Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp pas op dinsdag.

Griekspoor, de mondiale nummer veertig, treft de sterke Poolse nummer achttien van de wereld Hubert Hurkacz. Van de Zandschulp heeft het nog moeilijker, tegen Alex de Minaur, de Australische nummer acht op de wereldranglijst.