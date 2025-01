Zes doden bij explosie in restaurant in Tsjechië

Bij een explosie en een brand in een restaurant in Tsjechië zijn zes mensen om het leven gekomen. Ook zijn er acht mensen met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, meldt de brandweer.

De brand was in het centrum van de industriestad Most, in het noordwesten van het land.

Het vuur ontstond volgens ooggetuigen toen een gaskachel omviel, waarna de gasfles ontplofte. De vlammen verspreidden zich volgens de brandweer snel. Volgens een lokale radioverslaggever waren er metershoge vlammen te zien en is het gebouw volledig afgebrand.

De brandweer meldt dat het een groep brandweerlieden is gelukt om een restaurantgast te redden die nog vastzat in de horecagelegenheid. De man raakte ernstig gewond.

Ongeveer dertig mensen konden uit het restaurant en de aangrenzende gebouwen ontsnappen en zich in veiligheid brengen.