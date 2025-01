Nederlandse Lamens wint bij regenachtig grandslamdebuut op Australian Open

Lamens had op het moment dat de regen kwam een set voorsprong (7-5). De tennisster uit Berkel en Rodenrijs werd halverwege de eerste set twee keer gebroken, maar brak ook twee keer terug en won de belangrijke twaalfde game.

Toen het regenwater van de kletsnatte baan zes was geveegd, was de tweede set net zo spannend. Continu bleven Lamens, de mondiale nummer tachtig, en Erjavec, de nummer 171 van de wereld, bij elkaar in de buurt. Net als in set één verloor Lamens in de vijfde game van set twee haar eigen service. Ze brak wel gelijk weer terug.

In een spannende tweede set hield Erjavec veel druk op de servicegames van Lamens, vechtend voor haar laatste kans, maar in de beslissende tie-break was Lamens sterker. Ze won met 7-2.

Zo werd het grandslamdebuut van Lamens, die in 2024 "haar beste jaar tot nu toe" beleefde, een opmerkelijke.