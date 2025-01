Debuutpartij Lamens op Australian Open stilgelegd vanwege harde regen

Het debuut van de Nederlandse Suzan Lamens op de Australian Open is gelijk gedenkwaardig. Haar partij in de eerste ronde lag ruim zeven uur stil wegens hoosbuien in Melbourne, in het zuiden van Australië.

De 25-jarige tennisster uit Berkel en Rodenrijs had de eerste set gewonnen (7-5) na een uur spelen tegen de Sloveense qualifier Veronika Erjavec. Lamens werd halverwege de eerste set twee keer gebroken, maar brak twee keer gelijk terug en won de belangrijke twaalfde game.