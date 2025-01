Drie explosies in een nacht in Rotterdam, dreigende tekst op woning geklad

Vorig jaar waren er tot half december in heel Nederland 1234 incidenten met explosieven, ruim vijf keer zo veel als in 2021. De meeste explosies (232) waren in de regio Rotterdam. In 80 procent van de gevallen wordt gebruikgemaakt van zwaar illegaal vuurwerk zoals Cobra's.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat ruim de helft van de aanslagen met explosieven het gevolg is van een 'huis-tuin-en-keuken-conflict' tussen niet-criminele burgers. Dat lijkt ook het geval te zijn bij de verwoestende explosie aan de Tarwekamp in Den Haag, begin vorige maand. Daarbij kwamen zes mensen om het leven.