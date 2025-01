Nieuw jaar, nieuw begin voor kabinet? 'Iedereen houdt hart vast'

Spannend zal het in ieder geval de komende maanden worden, want in april moet de ministersploeg het eens zijn over de voorjaarsnota, de geüpdatete begroting voor 2025. Politiek duider Arjan Noorlander: "Normaal is die hartstikke saai, worden er alleen nog een paar overschrijdingen geregeld. Maar dit kabinet is er inmiddels achter dat er in de formatie veel moeilijke financiële beslissingen zijn blijven liggen."

Premier Dick Schoof beaamde vrijdag tijdens de wekelijkse persconferentie dat de Prinsjesdagbegroting te snel in elkaar is gesleuteld en dat daar nu nog moeilijke gesprekken over moeten worden gevoerd. Noorlander: "Die zullen in de komende twee, drie maanden plaatsvinden en daar houdt iedereen zijn hart voor vast."

Want elk ministerie heeft zo zijn eigen lijstje met wensen, die allemaal geld kosten: