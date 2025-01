Alle ogen gericht op Den Haag: wat wil de politiek met de hoge inflatie?

De inflatie is in Nederland hoger dan in omliggende landen, bleek deze week (4,1 procent tegenover 2,4 gemiddeld in de eurozone). En dus is het volgens De Nederlandsche Bank (DNB) nu ook aan politici en bestuurders om hier wat aan te doen.

Politici in Den Haag beamen allemaal dat dit van belang is, omdat de hoge inflatie de koopkracht van burgers raakt. Maar ze kijken nog heel verschillend naar de oplossing.

En wat blijft er dan over van de kabinetsbelofte om wat te doen aan bestaanszekerheid? Minister Van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat er nog altijd van uit dat de koopkracht dit jaar "bescheiden omhoog gaat", dankzij ingrepen in onder meer de inkomstenbelasting en het kindgebonden budget en de stijgende lonen.

Maar afhankelijk van wat de inflatie de rest van het jaar doet, is het maar de vraag wat daarvan terechtkomt.

Waar gaat het om?

Een hoge inflatie betekent dat de prijzen het afgelopen jaar bovengemiddeld hard zijn gestegen. Het leven wordt duurder en dat merkt iedereen. De accijnzen op alcohol en tabak, de stijgende huren en de hogere energieprijzen dragen daar allemaal aan bij.

De Europese Centrale Bank remt de inflatie door de rentes te verhogen. "Die remkracht is op dit moment voldoende voor de EU als geheel", zegt DNB-president Knot. "Maar onvoldoende voor Nederland."

Knot kijkt dan ook nadrukkelijk naar Den Haag. "Binnenlandse beleidsmakers moeten geen olie op het vuur gooien." Dat houdt in dat het kabinet, volgens Knot, niet te veel geld moet uitgeven. Want nieuwe uitgaven kunnen prijzen van goederen en diensten verder omhoog jagen.

Bezuinigen

Dat is ook wat het kabinet zich voorneemt. Of in de woorden van Van Hijum: "verantwoordelijk omgaan met de financiën". "Dat betekent lagere overheidsuitgaven, zoals we dat ook hebben afgesproken. Daar zetten wij deze kabinetsperiode op in." Ook minister van Financiën Heinen waarschuwt voor extra uitgaven.

Nieuwsuur-econoom Mathijs Bouman over de hoge inflatie: