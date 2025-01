Blue Origin stelt raketlancering uit vanwege ongunstige omstandigheden op zee

De lancering van de New Glenn-raket vanuit Florida is met 24 uur uitgesteld. De 98 meter lange raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin zou vandaag om 07.00 uur Nederlandse tijd de lucht in gaan, maar dat moment is verschoven naar maandagochtend.

Volgens het bedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos zijn de omstandigheden op zee niet goed genoeg. De booster van de raket moet namelijk na de lancering op een vaartuig terechtkomen zodat die kan worden hergebruikt. Dat platform ligt zo'n 1000 kilometer verderop in de Atlantische Oceaan en heeft de naam Jacklyn, naar de moeder van Bezos.

Voor het ruimtevaartbedrijf moet het de eerste keer worden sinds de oprichting in 2000 dat het een raket in een baan om de aarde weet te brengen. "Blue Origin doet deze vlucht veel dingen in één keer", zei sterrenkundige Jeffrey Bout daarover. "Lanceren, een satelliet uitzetten en een booster die weer moet landen, dus of dat allemaal lukt, wordt nog spannend."

Concurrent voor SpaceX

Met Blue Origin gaat Bezos de strijd aan met SpaceX van zijn collega-techmiljardair Elon Musk, dat de markt domineert. Morgen staat ook een testvlucht met een megaraket van SpaceX gepland. De bedoeling is dat die tien testsatellieten gaat uitzetten.

In tegenstelling tot Musk heeft het bedrijf van Bezos geen concrete plannen om bemenste vluchten naar Mars te sturen. Wel wil Blue Origin dit jaar nog een ruimtesonde lanceren die richting de rode planeet moet gaan.