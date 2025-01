Priske valt terug op mindfulness bij loodzwaar schema Feyenoord: 'Ook voor wedstrijden'

"We weten snel hoe we ervoor staan", zegt Priske. "Daarom zijn we in de winterstop naar Spanje gegaan. We zitten hier vijf dagen samen, 24 uur per dag. Dan gaan de spelers meer met elkaar praten en meer met elkaar doen. Zo wordt de onderlinge relatie beter."

"We kennen elkaar nu goed. Iedereen kent inmiddels elkaars kwaliteiten. Dan verwacht ik dat we het in de tweede seizoenshelft beter gaan doen." En als het even tegenzit? Dan kan de trainer weer een momentje voor zichzelf pakken. "Mindfulness. Even Netflix kijken. Familietijd", somt opa Priske op. "Dat geeft rust in de kop."