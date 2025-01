Krijgt Koss na 34 jaar Noorse opvolger? 'We zijn ons ervan bewust dat het iets groots is'

Als een van beiden Snellink achter zich houdt, heeft Johann Olav Koss eindelijk een opvolger. Hij was in 1991 de laatste Noor die het Europees kampioenschap allround wist te winnen, alweer 34 jaar geleden. Op de startlijst stonden toen nog deelnemers uit de Sovjet-Unie bij het toernooi dat werd gehouden in Sarajevo, destijds een stad in Joegoslavië.

"In de Noorse pers is heel vaak herhaald wanneer een Noor voor het laatst een EK won", zegt Rykkje. "We zijn ons ervan bewust dat het iets groots is, maar laten we eerst twee goede afstanden rijden."