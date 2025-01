Duizenden kalveren in Nederland uit Duitse deelstaat met MKZ-besmetting

Minister Wiersma van Landbouw stelt uit voorzorg maatregelen in voor de kalversector. Aanleiding is de recente uitbraak van mond-en-klauwzeer (MKZ) in Duitsland.

Sinds 1 december zijn zeker 3600 kalveren naar Nederland gekomen vanuit de Duitse deelstaat Brandenburg, schrijft Wiersma aan de Tweede Kamer. In Brandenburg werd gisteren voor het eerst in tientallen jaren MKZ vastgesteld op een boerderij met waterbuffels. De geïmporteerde kalveren staan op ruim 125 bedrijven verspreid door heel Nederland.

Geen afvoer, wel invoer

Hoewel Wiersma zegt dat er geen aanleiding of een vermoeden is dat er sprake is van een besmetting in Nederland, neemt ze toch voorzorgsmaatregelen. Zo voert ze een afvoerverbod voor vleeskalveren in. Dat houdt in dat er geen dieren van kalverbedrijven afgevoerd mogen worden, met uitzondering voor de slacht. Het invoeren van kalveren mag nog wel.

Naast deze maatregel geldt er per direct een bezoekverbod voor bedrijven "om de kans op mogelijke verspreiding van MKZ-virus via materialen zo klein mogelijk te maken". Alleen noodzakelijke bezoekers, zoals veeartsen, zijn onder voorwaarden toegestaan.

Besmettelijk

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet onderzoek bij de bedrijven waar de geïmporteerde kalveren staan. Ook negatief geteste blauwtongmonsters van de afgelopen weken worden onderzocht op MKZ.

Mond-en-klauwzeer is een zeer besmettelijke virusziekte bij dieren als koeien, schapen en geiten. Het virus kan zich snel en op verschillende manieren verspreiden. Onder meer via melk, mest en urine van besmette dieren, via de lucht en via mensen.