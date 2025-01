Concert RAI Amsterdam ontruimd, zanger spreekt van bommelding

Een concert in het Amsterdamse zalencentrum RAI is zaterdagavond op het laatste moment geannuleerd, vanwege een "onveilige situatie" voor de bezoekers. Dat meldt de politie op sociale media. Er waren op dat moment iets meer dan duizend gasten aanwezig in de zaal waar de Afghaanse zanger Sharafat Parwani zou optreden, zij kregen het verzoek om rustig naar huis te gaan.

Sharafat Parwani laat op Instagram weten dat er een bommelding was gedaan. Volgens hem heeft de politie de zaal onderzocht. Uiteindelijk is besloten het concert niet door te laten gaan.

Rond 23.15 uur was de zaal ontruimd, meldt een woordvoerder van de politie, die zegt dat er daarbij geen problemen zijn ontstaan.

De politie bevestigt noch ontkent dat er een bommelding was. Een woordvoerder wil alleen kwijt dat er een "serieuze dreiging" was voor de bezoekers. De Amsterdamse driehoek van burgemeester, officier van justitie en politie besloot eerder op de avond dat die dreiging serieus genoeg was om het concert niet door te laten gaan.

De politie zegt dat het delen van informatie met het publiek het onderzoek kan schaden. Er is niemand aangehouden, de politie kan niet zeggen of dat nog wel gaat gebeuren.