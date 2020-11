Broekers: bijzonder pijnlijk dat asielachterstand niet is weggewerkt

Het lukt niet om voor het einde van het jaar de wachtlijsten voor ruim 15.000 asielaanvragen weg te werken. Staatssecretaris Broekers-Knol had dat de Tweede Kamer wel beloofd, maar in een brief aan de Kamer schrijft ze dat de "voorziene versnelling in de afhandeling zich niet heeft voorgedaan in de mate waarmee rekening was gehouden".

Ze noemt de gevolgen voor de groep wachtende asielzoekers bijzonder pijnlijk. De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) heeft de asielzoekers in de azc's per brief op de hoogte gebracht en excuses gemaakt voor het langer uitblijven van duidelijkheid.

Om de achterstanden weg te werken had Broekers een speciale taskforce opgericht. Asielzoekers wachten soms al meer dan twee jaar op de behandeling van hun asielaanvraag.

Nog 7.000 zaken

Broekers verwacht dat aan het eind van het jaar van de wachtlijst van meer dan 15.000 zaken nog meer dan 7.000 zaken overblijven. Volgens de staatssecretaris moeten die door de taskforce nu volgend jaar worden behandeld. Broekers wijt de vertraging aan verschillende oorzaken. Ze noemt onder meer de coronacrisis.

Zo konden vanwege de pandemie een tijd lang helemaal geen asielzoekers worden gehoord, kostte het vinden van coronaproof gebouwen extra inspanning en konden niet meerdere asielzoekers tegelijk per bus worden vervoerd naar

Verder duurde het langer dan gedacht om medewerkers van de taskforce op te leiden.