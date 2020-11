Belofte over wegwerken achterstand asielaanvragen wordt niet ingelost

Het lukt niet om voor het einde van het jaar de wachtlijsten voor zo'n 14.000 asielaanvragen weg te werken. De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) heeft de asielzoekers in de azc's hiervan per brief op de hoogte gebracht en excuses gemaakt voor het langer uitblijven van duidelijkheid.

Staatssecretaris Broekers-Knol had de Tweede Kamer toegezegd om nog voor eind december de achterstanden weg te werken. Daarvoor werd een speciale taskforce opgericht. Asielzoekers wachten soms al meer dan twee jaar op de behandeling van hun asielaanvraag.

De IND heeft lange tijd te weinig personeel gehad. In 2014 en 2015 kwamen ineens veel meer asielzoekers naar Nederland. Er werd toen veel tijdelijk personeel aangetrokken. Maar in de jaren daarna verdwenen die mensen weer.