Koploper PSV ontsnapt dankzij goedkope penalty aan thuisnederlaag tegen AZ

De topper in Eindhoven eindigde zo in 2-2. De voorsprong van PSV op eerste achtervolger Ajax, dat moeizaam won van RKC Waalwijk, is nog maar vier punten.

Reuzenkansen Parrott

De bezoekers uit Alkmaar begonnen verrassend sterk in Eindhoven en lieten grote kansen op de openingstreffer liggen. Olivier Boscagli en Ryan Flamingo gaven Troy Parrott alle gelegenheid om een voorzet van David Møller Wolfe van dichtbij in te koppen. De Ierse topscorer kopte van dichtbij op PSV-doelman Walter Benitez en werkte de rebound vervolgens op miraculeuze wijze naast.

Even later ontsnapte PSV opnieuw: na een prachtige combinatie over vele schijven dacht Parrott de bal in een leeg doel te werken, maar dat was buiten Richard Ledezma gerekend.

De Amerikaan gleed met alles wat hij had naar de bal en voorkwam ternauwernood dat de bal in zijn geheel over de lijn rolde.