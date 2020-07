Coronaregels zijn verwarrend of onlogisch, vindt meer dan de helft

Desondanks wordt de toon van de gesprekken die mensen voeren over de coronamaatregelen negatiever. Dat heeft te maken met het gevoel dat de regels strijdig zijn met elkaar. "Ik ga met wat vrienden op de racefiets. Ik ben dan aan het sporten, dus ik mag binnen de 1,5 meter komen. Maar als we koffie gaan drinken op een terras dan horen we niet bij hetzelfde huishouden en dan moet ik wel weer 1,5 meter afstand houden. en zo hebben andere mensen andere voorbeelden hiervan", zegt gedragswetenschapper Marijn de Bruin van het RIVM in het NOS Radio 1 Journaal.

Positief nieuws is dat het aantal mensen dat worstelt met eenzaamheid of angstige gevoelens als gevolg van corona met 20 procent is afgenomen sinds mensen weer meer bezoek mogen ontvangen.

Handen wassen, geen handen schudden en afstand houden staan nog altijd bovenaan het lijstje coronamaatregelen. De hygiënemaatregelen zoals handen wassen en geen handen schudden worden niet als lastig ervaren; mensen denken dat nog lang te kunnen volhouden. Maar drukte vermijden en de anderhalve meter afstand worden lastiger nu het sociale leven meer ruimte heeft gekregen. "Het komt ook niet helemaal van nature, we moeten er de hele tijd ons best voor doen. Het aantal mensen dat zegt het makkelijk te vinden is in twee maanden van 63 naar 45 procent gedaald", zegt RIVM'er De Bruin.

In de horeca en het theater is de anderhalvemetermaatregel vrij goed te handhaven, terwijl de supermarkt en de werkplek veel lager scoren in het onderzoek. En een op de vier mensen heeft op de werkplek moeite om de 1,5 meter tussenruimte te bewaren.

Het draagvlak voor thuiswerken is in vergelijking met andere maatregelen wat lager, hoewel de meeste mensen geloven in het nut van deze maatregel voor het afremmen van het virus. Bijna twee op de drie mensen noemen het echter lastig om thuis te werken.

Andere opvallende zaken uit het onderzoek: het draagvlak voor mondkapjes in het ov neemt toe, de bereidheid om je te laten testen op corona bij verkoudheidsverschijnselen neemt iets af.