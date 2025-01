Natuurbranden in Los Angeles houden aan, dodental naar elf

In het gebied zijn bijna 7500 brandweerlieden actief. Die komen uit de VS, maar ook Mexico heeft mensen die kant op gestuurd. Canada heeft blusvoertuigen gestuurd.

De sheriff van Los Angeles heeft een avondklok ingesteld voor gebieden die zijn getroffen door de grote natuurbranden. Volgens de sheriff moeten daarmee "overvallen en plunderingen" worden voorkomen. De politie meldt dat er 22 arrestaties zijn verricht.

De avondklok geldt tussen 18.00 uur 's avonds en 06.00 uur 's ochtends in de wijken Pacific Palisades en Eaton. Mensen die niet bevoegd zijn en toch in het getroffen gebied komen, zullen worden opgepakt en riskeren een celstraf. "We maken hier geen grappen over", aldus de sheriff.