NEC boekt bij PEC Zwolle eerste zege in ruim twee maanden

NEC voetbalde tot de goal heel aardig, maar hield dat niet lang vol. Na rust lukte het maar nauwelijks de bal in de ploeg te houden.

PEC, dat een mager duel speelde, kwam daardoor wat meer in de wedstrijd. Bijna de gehele tweede helft drongen de Zwollenaren aan, maar kansen creëren lukte maar niet.

In de 75ste minuut kwam Linssen het veld in. De Limburger speelde de laatste jaren voor Urawa Red Diamonds in Japan, maar daar liep zijn contract onlangs af.

PEC was ook in de slotfase veel aan de bal, maar echt dicht bij een punt kwam de ploeg niet.