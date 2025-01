'Kans op nieuwe pandemie, Amerikaanse aanpak vogelgriep één groot gokspel'

Als het gaat om de aanpak van vogelgriep bij dieren heeft Nederland wel een goed doortimmerd plan, zegt Koopmans. Wij zagen door vogelgriep in Azië dat het vaak in pluimvee voorkwam. Er wordt in Nederland goed geruimd en huisartsen en ziekenhuizen monitoren de griep. Als een patiënt een raar verhaal heeft in combinatie met diercontact, dan wordt daar goed op gereageerd."

'Geen extra zorgen'

Bij Nederlandse pluimveebedrijven zijn de afgelopen jaren al zo'n zeven miljoen dieren gedood. Maar de zorg van experts is vooral wat er gebeurt als het virus muteert. Voor Koopmans is de pandemische paraatheid van Nederland dan ook geen post waar je nu op moet bezuinigen. "Goedkoop is duurkoop. Als er wel een pandemie komt, heb je een veelvoud aan kosten."

Het Belgische ministerie van Volksgezondheid raadt sinds deze week iedereen met symptomen van een luchtweginfectie aan een mondkapje te dragen in de zorg en op drukke plekken. Minister Fleur Agema van Volksgezondheid vindt dat voor Nederland nog niet nodig, zei ze vrijdag. "We houden het goed in de gaten, maar het is niet zo dat we ons op dit moment extra zorgen maken over de ontwikkeling van welk virus dan ook."

Koopmans: "In Nederland adviseren we om thuis te blijven als je ziek bent. Maar als dat niet kan, is wat de Belgen zeggen niet onverstandig. We zouden daar in Nederland ook naar kunnen kijken."