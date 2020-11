Opnieuw storing bij GGD's, geen accuraat cijfer nieuwe coronabesmettingen

Het aantal positieve tests is vandaag opnieuw vertekend door een storing in de GGD-systemen. Het is de derde keer in een maand tijd dat een storing daarvoor zorgt. Het RIVM meldt 4628 nieuwe positieve tests, maar het zijn er waarschijnlijk ongeveer duizend meer.

De storing zat in een beveiligde verbinding die positieve testuitslagen tussen twee computersystemen transporteert. Die verbinding viel gisteren uit, waarop de back-up-verbinding bleek te haperen. De achterstand die daardoor ontstond, konden de GGD's niet meer inhalen.