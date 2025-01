Man United met Janssen door in FA cup, Brugts geeft assist bij ruime zege Barcelona

Dominique Janssen heeft met Manchester United een ruime overwinning geboekt in de FA Cup. Tegenstander West Brom werd met 7-0 verslagen.

Het duurde even voordat de doelpuntenmachine op gang kwam. In de eerste 77 minuten werd maar een keer gescoord, door Janssens Franse teamgenoot Melvine Malard na een minuut of twintig.

Het leek een saaie wedstrijd te blijven, maar een kwartier voor tijd ging het los. Rachel Williams, met haar 37 jaar een van de oudere speelsters, knalde er twee achter elkaar in. In blessuretijd maakte ze haar derde treffer, de 6-0.

Manchester United is dankzij deze zege door naar de vijfde ronde van de FA Cup, waarvoor maandag de loting plaatsvindt.

Assist Brugts

Ook Esmee Brugts van koploper Barcelona won in de Spaanse competitie met ruime cijfers van streekgenoot Badalona: 6-0.