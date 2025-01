Matig Ajax worstelt tot de laatste seconde met hekkensluiter RKC Waalwijk

Daarna was RKC tam en maakte Ajax de dienst uit. Echt veel kansen leverde dat niet op. Mika Godts, die er met de Spanjaard Raúl Moro van Real Valladolid wellicht een concurrent bij krijgt, was de meest gevaarlijke Ajacied.

Kort nadat RKC via Silvester van der Water een goede kans had gekregen, werd het 2-0. Jordan Henderson combineerde met Brobbey, waarna Kenneth Taylor doorbrak en in de korte hoek raak schoot.

Zo zette Ajax RKC, zonder geweldig te spelen, nog voor rust schaak.

Blessure Wijndal valt mee

Farioli wisselde na de pauze flink door, de bekerwedstrijd van dinsdag tegen AZ in het achterhoofd. Wijndal, die in de belangstelling zou staan van het Spaanse Léganes, kwam in de ploeg en viel kort voor tijd geblesseerd uit, op het oog behoorlijk ernstig. Na de wedstrijd zei Farioli dat de schade mee lijkt te vallen.

Na een aardige aanval over links kreeg Brobbey een grote kans. Even later dacht Godts te scoren, maar zijn goal werd afgekeurd om buitenspel.