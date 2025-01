Megaraket na 10 jaar startklaar: 'Laat op het feestje, maar de slingers hangen nog'

Jeffrey Bout, sterrenkundige en presentator van de ruimtevaartpodcast Space Cowboys, ziet ook kansen voor de nieuwkomer. "Eigenlijk is het zeer gewenst dat er een concurrent voor SpaceX komt. Zolang SpaceX de enige partij is met een grotendeels herbruikbare raket domineren ze de markt en kunnen ze de prijzen bepalen."

Europa loopt achter

Er is meer concurrentie in aantocht, bijvoorbeeld vanuit China, waar meerdere bedrijven deels herbruikbare raketten ontwikkelen. Alleen Europa loopt in dat opzicht wat achter. De nieuwe Ariane 6 is niet herbruikbaar. Bout: "Ariane 6 is goedkoper dan zijn voorganger, maar niet zo goedkoop als herbruikbare raketten. Ariane 5 had een nog flink marktaandeel, dat zijn ze grotendeels kwijt."

Er loopt ook in Europa een studie naar het ontwerpen van een herbruikbare raket, maar het kan nog vele jaren duren voordat die er is. Toch is dat de moeite waard, denkt Bout. "Ook dan kun je wel weer aansluiten."

Intussen is een geslaagde lancering van de New Glenn best kansrijk, verwacht hij. "Ze gebruiken bestaande motoren die onder de Vulcan-raket zitten. Die doet het tot nu toe goed, dus ik heb er wel vertrouwen in. Blue Origin doet deze vlucht wel veel dingen in één keer: lanceren, een satelliet uitzetten en een booster die weer moet landen, dus of dat allemaal lukt, wordt nog spannend."