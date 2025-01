Bijna overal code geel vanwege gladheid, ook ijzel mogelijk

In de nacht is het verder droog. In het oosten kan het licht vriezen, met temperaturen tot -3 graden. In het westen blijft het boven nul.

Afgelopen nacht en vanochtend was het ook op veel plaatsen glad. Vooral in Noord-Nederland leidde dat tot enkele ongelukken. In Groningen en Friesland gold toen code oranje, de op een na zwaarste weerwaarschuwing.