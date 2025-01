Sudanese leger verdrijft RSF-rebellen uit strategische stad

Het regeringsleger van Sudan zegt een strategische stad op de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) te hebben heroverd. De inname van de stad wordt gezien als een opsteker voor het leger.

Wad Madani, een stad op zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van hoofdstad Khartoem, viel in december 2023 in handen van de RSF-rebellen. Tienduizenden mensen werden daarbij gedwongen hun huis te verlaten.

In de regio vonden onder het bewind van RSF bloedige aanvallen op burgers plaats. Volgens de VN-coördinator in Sudan kwamen in oktober nog 120 mensen om bij zulke aanvallen. Volgens de Verenigde Naties werden burgers daarbij lukraak beschoten en vrouwen en meisjes verkracht.

De afgelopen maanden begon het leger een offensief om de provincie waarvan Wad Madani de hoofdstad is te heroveren. Op beelden die het Sudanese regeringsleger vandaag vrijgaf, zijn soldaten in het centrum van de stad te zien. De herovering wordt gezien als de belangrijkste overwinning voor het leger sinds de oorlog in 2023 uitbrak.