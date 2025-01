Zwak Heracles krijgt punt cadeau van Sparta in wéér een stilgelegd duel in Almelo

Algemeen directeur Toussaint: 'Tolereren we niet'

Rob Toussaint, algemeen directeur van Heracles Almelo, gaf net als een paar weken geleden teleurgesteld en strijdbaar uitleg voor de camera. Hij bevestigde dat het ging om een gericht protest.

"Naar aanleiding van de wedstrijd tegen FC Groningen hebben wij stadionverboden uitgedeeld, want wij tolereren geen geweld in ons stadion. Daar is dit protest tegen gericht. Een kleine groep verpest het voor een grote groep welwillende supporters van Heracles. En dat is, plat gezegd, zwaar klote."

"We zijn hierdoor overvallen, maar we moeten zorgen dat dit uitgebannen wordt. We gaan zeker maatregelen nemen."