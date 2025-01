Sportvliegtuig maakt noodlanding op Marken, inzittenden ongedeerd

Een sportvliegtuigje heeft een noodlanding gemaakt op Marken. Politie, ambulance en brandweer zijn naar het voormalige eiland gegaan, maar het lijkt erop dat de inzittenden ongedeerd zijn.

Een verslaggever van NH is op het schiereiland en zegt dat het 'goed gaat' met de inzittenden. Zij worden op dit moment nagekeken door ambulancepersoneel.

De piloot zette het toestel rond 16.15 uur aan de grond. Dat gebeurde op het Oosterpad, vlak bij het pad naar vuurtoren Het Paard.

Een getuige op Marken zegt dat ook een medisch team met een traumahelikopter is geland in het weiland bij het pad. Reddingmaatschappij KNRM is er met een quad met aanhanger. "De grond is te nat. Om bij het vliegtuig te komen is zo'n quad noodzaak", aldus de buurtbewoner.

De woordvoerder van de veiligheidsregio kan verder nog geen informatie geven.