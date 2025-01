Kliniek Den Dolder zet extra buurtcoaches in na dodelijke steekpartij

De inzet van buurtcoaches in Den Dolder wordt vanaf maandag uitgebreid, meldt de instelling voor forensische psychiatrie Fivoor. Dit gebeurt naar aanleiding van de dodelijke steekpartij van vorige week, waarbij een vrouw van 76 werd gedood. De verdachte is een patiënt van de kliniek.

De coaches zijn aanwezig op het terrein van Fivoor en in het dorp. Ze richten zich op plekken waar patiënten komen, zoals de looproutes naar het dorp, het station en de winkels. Daarnaast zijn zij aanspreekpunt voor buren en ondernemers.

Fivoor heeft ook besloten dat patiënten van de kliniek in ieder geval tot 20 januari niet het dorp in mogen. Alleen als het strikt noodzakelijk is mogen ze onder begeleiding naar het centrum van Den Dolder.

Gisteravond werd naar aanleiding van het steekincident een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Bewoners van Den Dolder maken zich al langere tijd zorgen over de psychiatrische kliniek. Ook Michael P., die in 2017 Anne Faber doodde, was er patiënt. Velen zien de instelling graag vertrekken.