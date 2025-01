Zwak Atalanta verspeelt weer punten met gelijkspel tegen Udinese

Atalanta heeft verzuimd de koppositie in de Serie A over te nemen van Napoli. De club uit Bergamo had bij Udinese zelfs nog geluk dat het bij 0-0 bleef.

Het was voor Atalanta het tweede gelijkspel op rij, nadat de ploeg vlak voor de jaarwisseling niet verder was gekomen dan 1-1 tegen Lazio.

Vooral voor de rust speelde Atalanta, met Marten de Roon als aanvoerder in de basis, weinig klaar. Udinese creëerde veel meer kansen en was in de 45ste minuut tot drie keer toe dicht bij de 1-0. De oude rot Alexis Sánchez kopte op de paal, schoot in de rebound op de lat en in de tweede rebound zag Sandi Lovric zijn inzet gekeerd worden.