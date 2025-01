Rood voor beide trainers in derby van Turijn, zwak Atalanta verspeelt weer punten

Pas rond het rustsignaal zette Torino echt z'n tanden in het duel. Eerst ging een uithaal van Samuele Ricci hoog over. Maar nog geen minuut later, in blessuretijd, zorgde Nikola Vlasic op aangeven van Karamoh voor de gelijkmaker met een schot via de binnenkant van de paal: 1-1.

In de 66ste minuut haalde Koopmeiners hard uit met links vanaf rand strafschopgebied, maar de keeper wist het schot te keren. Daardoor speelde Juve alweer voor de twaalfde keer gelijk in de Serie A. De ploeg is nog altijd ongeslagen, maar staat slechts vijfde.

Atalanta

Eerder op de dag verzuimde Atalanta de koppositie in de Serie A over te nemen van Napoli. De club uit Bergamo had bij Udinese zelfs nog geluk dat het bij 0-0 bleef.