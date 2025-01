Syrische veiligheidsdiensten: IS-aanslag in Damascus verijdeld

In Syrië hebben veiligheidsdiensten een bomaanslag van IS in hoofdstad Damascus verijdeld, melden staatsmedia. Het doelwit van de aanslag zou een sjiitisch heiligdom in een buitenwijk zijn geweest. Een onbekend aantal IS-strijders is gearresteerd.

Een anonieme bron van de binnenlandse veiligheidsdienst zegt tegen staatspersbureau Sana dat de IS-leden vlak voor hun arrestatie bij elkaar waren gekomen om de aanslag voor te bereiden. Op vrijgegeven foto's zijn wapens en explosieven te zien die de opgepakte verdachten voor de aanslag wilden gebruiken.

Het heiligdom van Sayyida Zeinab, dat door sjiitische pelgrims wordt bezocht, was volgens de diensten het beoogde doelwit. Het heiligdom is al vaker doelwit geweest van terreur. In 2023 ging in de buurt een geparkeerde motor met explosieven af, waarbij zes mensen werden gedood en tientallen mensen gewond raakten.

Na de val van het Assad-regime in december probeert IS zijn invloed in Syrië uit te breiden. De vrees bestaat dat de terreurgroep zich kan hergroeperen, maar deskundigen achten de kans klein dat IS nog een rol van betekenis zal spelen in het land.