In smeulende ruïnes prijst Sabrina zich toch gelukkig: 'Brandweer redde foto's'

Buurman Mark komt langs en geeft Sabrina een dikke knuffel. Hij jogt regelmatig met haar vader in de heuvels rondom de wijk. Die zijn nu zwartgeblakerd.

Marks eigen huis is wonder boven wonder gespaard, maar ook hij heeft een trauma. Zijn kinderen werden op het nippertje geëvacueerd uit school. Anderhalf uur later brandde het hele gebouw af.

Onverzekerbaar

Een verzekeringsagent komt de schade opnemen. Hij heeft veel ellende gezien, maar wennen doet het nooit, zegt hij.

De brand in Pacific Palisades kon wel eens de duurste ooit worden voor verzekeraars. De gemiddelde waarde van de huizen is er 3 miljoen dollar.

Verzekeraar State Farm heeft afgelopen zomer zo'n 1600 polissen in het kwetsbare Pacific Palisades opgezegd. Die huiseigenaren kunnen alleen nog een beroep doen op een speciale basisverzekering voor risicogebieden. Een op de zeven huiseigenaren in de voorstad is nu op dit FAIR Plan aangewezen.

Ook in andere risicogebieden in de VS trekken steeds meer verzekeraars zich terug, nu het aantal natuurrampen toeneemt door klimaatverandering.

Stomverbaasd

Sabrina is een van de eersten die het nog afgesloten Pacific Palisades wist binnen te glippen, op de fiets. Tot haar stomme verbazing trof ze op de stoep een stapel persoonlijke bezittingen aan: kleding, belangrijke documenten en foto's.

Ze laat ons jeugdfoto's zien waarop de wijk nog in volle glorie te zien is. De spullen blijken in veiligheid te zijn gebracht door brandweermannen, terwijl het dak van het huis al in lichterlaaie stond.