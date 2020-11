Apple komt kleine ontwikkelaars tegemoet, na kritiek op App Store-beleid

Apple gaat vanaf volgend jaar de commissie die het vraagt aan kleinere app-ontwikkelaars halveren. Het gaat om app-bouwers waarvan de omzet maximaal 1 miljoen dollar per jaar is. Het besluit komt op het moment dat het beleid dat Apple binnen zijn downloadwinkel voert in toenemende mate onder vuur ligt.

Nu is het zo dat als een klant een app koopt, of in de app zelf een aankoop doet, de ontwikkelaar 30 procent moet afdragen. Dit wordt dus 15 procent. Dat kan voor ontwikkelaars dus al snel behoorlijk wat opleveren.

"Kleine bedrijven zijn de ruggengraat van onze wereldwijde economie en het kloppende hart van innovatie", zegt topman Tim Cook in een toelichting. "Met dit programma willen we kleine ondernemers helpen bij het schrijven van het volgende hoofdstuk van voorspoed in de App Store."

5 procent van omzet

Volgens onderzoeksbureau Sensor Tower is de maatregel van toepassing op 98 procent van de ontwikkelaars die commissie betalen. Een belangrijke aantekening daarbij is dat zij slechts goed zijn voor 5 procent van de totale App Store-omzet.

Het is daarmee voor Apple een heel strategische zet, die het bedrijf niet zo veel kost. Volgens het bureau leverde de App Store tussen 1 januari en 31 oktober van dit jaar een omzet van omgerekend bijna 50 miljard euro op; waar Apple miljarden aan overhoudt.

De regeling geldt dus niet voor ontwikkelaars die per jaar meer dan 1 miljoen dollar omzet halen uit de App Store. Dat zijn tegelijkertijd juist de partijen waar Apple mee in de clinch ligt. Zo is Fortnite-maker Epic een rechtszaak tegen Apple gestart, het bedrijf ageert vooral tegen de commissiekosten. Sensor Tower heeft berekend dat Fortnite vanaf 1 januari tot aan de ban in augustus van dit jaar Epic 246 miljoen euro aan omzet heeft opgeleverd.

In Europa loopt ondertussen ook een onderzoek naar het App Store-beleid, dat voornamelijk is aangewakkerd door Spotify. Ook dat bedrijf zal hoe dan ook boven die grens uitkomen.

De ontwikkelaar van een e-mail-app die eerder dit jaar met Apple overhoop lag, reageert kritisch via Twitter: